W zeszłym sezonie Arjen Robben też często odwiedzał gabinety lekarskie, ale ostatecznie wystąpił w 21 meczach ligowych, w których strzelił pięć goli oraz zanotował siedem asyst. W obecnych rozgrywkach zagrał dziewięć razy, ale na murawie przebywał przez zaledwie 539 minut. W tym czasie zdobył trzy bramki. Ostatni raz na boisku był widziany listopadzie, od tego czasu zmaga się z kontuzjami.

Arjen Robben: Nie wiem, co mi dolega

- Wciąż nie czuję się dobrze. Nie wiem czy zdołam się wykurować na końcówkę sezonu. Najbardziej frustrujący jest fakt, że nie można ustalić, co konkretnie mi dolega - żali się Robben cyotwany przez niemiecki portal n-tv.de. W czerwcu 2019 roku kończy się kontrakt Holendra, który po sezonie prawdopodobnie wróci do Eredivisie. Spekuluje się też, że Inter Mediolan spróbuje go ściągnąć.

Robben to wychowanek FC Groningen, ale w Holandii wyrobił sobie markę występując w PSV Eindhoven. W sezonie 2002/2003 w rozgrywkach holenderskiej ekstraklasy zdobył 12 bramek, przyczyniając się do zdobycia mistrzostwa kraju. Ponadto w 2003 roku wraz z PSV wywalczył Superpuchar Holandii. Podczas gry w PSV wykryto u niego raka jądra, którego później udało mu się wyleczyć. W 2004 roku trafił do Chelsea, gdzie grał przez trzy lata. Dwukrotnie mistrzostwo Anglii (2005, 2006). Następnie za ponad 30 milionów euro został kupiony przez Real Madryt. Wraz z madryckim klubem zdobył mistrzostwo kraju (2008) oraz Superpuchar Hiszpanii (2008). W 2009 roku przeszedł do Bayernu Monachium i gra w tym klubie do dziś. Z Bayernem zdobył aż 7 tytułów mistrza Niemiec, a w sezonie 2012/13 wygrał Ligę Mistrzów.