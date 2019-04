Łukasz Piszczek nie grał od lutego ze względu na uraz pięty. Co prawda zagrał w ligowym spotkaniu Bayern Monachium - Borussia Dortmund (5:0), ale musiał zejść z boiska ze względu na ponowienie się urazu już w 69. minucie. Oficjalnie nie wiadomo, jak długo potrwa jego przerwa, ale trener Borussii Dortmund nie ma dobrych wiadomości.

Jak długo będzie pauzował Łukasz Piszczek?

- Lekarz mówi, że będzie pauzował od dwóch do trzech tygodni. Nie wiemy jeszcze, czy zagra w tym sezonie - powiedział Lucien Favre. Jak się okazało, znowu chodzi o kontuzję stopy, ale tym razem w innym miejscu. W tym sezonie Piszczek rozegrał łącznie 24 mecze (z czego 18 w Bundeslidze), w których strzelił jednego gola i zaliczył sześć asyst. To ogromny cios dla Borussii Dortmund, która walczy o mistrzostwo Niemiec. Na sześć kolejek przed końcem sezonu traci punkt do prowadzącego Bayernu Monachium.