Robert Lewandowski i piłkarze Bayernu spotkali się z Hoenessem

Spór pomiędzy Hoenessem i Rummenigge narasta od przegranego dwumeczu z Liverpoolem w Lidze Mistrzów. Pierwszy z nich, czyli prezes Bayernu Monachium, jest zwolennikiem pracy chorwackiego szkoleniowca, natomiast dyrektor klubu nie do końca wierzy w jego umiejętności. Mimo wsparcia dla Niko Kovaca pierwszy ze wspomnianej dwójki zwołał niedawno spotkanie z liderami zespołu, m.in. Manuelem Neuerem, Franckiem Riberym i Robertem Lewandowskim, których zaprosił do swojego domu w Tegernsee. Z tymi, a także kilkoma innymi zawodnikami prezes mistrzów Niemiec rozmawiał na temat pracy Kovaca. Gracze, zdaniem "SportBild", mieli poinformować przełożonego, ze trener zbyt dużą uwagę koncentruje na grze defensywnej, zapominając o ataku. Jednocześnie przyznali jednak, że słabszy sezon i odpadnięcie z Ligi Mistrzów to w dużej mierze także ich wina.

Niemieccy dziennikarze informują, że Hoeness chce pozostawić Kovaca na stanowisku przede wszystkim dlatego, by nie powtórzyć błędu z 1991 roku, kiedy zbyt szybko zdecydował się na zwolnienie Juppa Heynckesa. Po latach przyznał, że był to jeden z jego największych błędów w karierze. Podobnego uniknął w 2012 roku, kiedy Karl-Heinz Rummenigge naciskał na zwolnienie Heynckesa (podczas jego kolejnej kadencji) po tym, jak Bayern nie zdobył żadnego trofeum w sezonie. Hoeness wytrzymał presję i nie zmienił szkoleniowca, a Bayern w kolejnym sezonie zdobył potrójną koronę.

Konflikt trwa

Mimo pełnego poparcia prezesa posada Kovaca wciąż jest bardzo niepewna. Wszystko przez presję wywieraną przez dyrektora wykonawczego. Rummenigge po zakończeniu sezonu chce dokonać zmiany trenera, bo zwolennikiem Chorwata nie był od samego początku. Jeszcze przed sezonem chciał on podpisać kontrakt z Thomasem Tuchelem, ale wówczas Hoeness - zdaniem weltfussball.de - umyślnie przeciągał rozmowy, co w konsekwencji zablokowało możliwość porozumienia, a Tuchel ostatecznie podpisał kontrakt z Paris Saint-Germain.

Niezależnie od końcowego wyniku (Bayern jest w tej chwili pierwszy w tabeli Bundesligi, mając dwa punkty przewagi nad goniącą go Borussią Dortmund), władze Bawarczyków decyzję o przyszłości 47-latka podejmą po zakończeniu sezonu.