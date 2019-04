Benjamin Pavard z VfB Stuttgart i Lucas Hernandez z Atletico Madryt, to wzmocnienia Bayernu Monachium. Poza wspomnianymi zawodnikami do zespołu Niko Kovaca latem ma trafić jeszcze trzech nowych piłkarzy. Jednym z nich może być Ilkay Gundogan, piłkarz Manchesteru City. 28-latek w drużynie Pepa Guardioli gra co prawda dość często, ale równie często wchodzi na boisko z ławki rezerwowych. Niemiec przegrywa bowiem rywalizację z Fernandinho i Davidem Silvą.

Gundogan nie kryje swojego niezadowolenia z małej liczby rozegranych minut. Udowodnił to m.in. wstrzymaniem rozmów na temat przedłużenia kontraktu (aktualny obowiązuje do czerwca 2020 roku). Ewentualny transfer do Bayernu byłby dla niego powrotem do Bundesligi. Jest on wychowankiem Schalke, a na koncie ma także występy w Vfl Bochum, 1.FC Nürnberg czy - przede wszystkim - Borussii Dortmund, dla której w latach 2011-2016 rozegrał 157 spotkań, w których strzelił 15 goli i zaliczył 20 asyst. I właśnie z niej za 27 mln euro przeniósł się do Manchesteru.

W tym sezonie Gundogan rozegrał 42 spotkania we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił pięć goli i zaliczył siedem asyst.