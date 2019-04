Karl-Heinz Rummenigge był gościem programu "Wontorra - Der Fussball Talk" w telewizji Sky Sports. Podczas rozmowy przyznał, że Niko Kovac nie może być pewny zachowania posady, choć odrobił aż dziewięć punktów straty do Borussii Dortmund w Bundeslidze. - W Bayernie nikt nie ma "gwarancji pracy". Każdy musi zasłużyć na swoje miejsce, musi umieć unieść presję. Jeśli tego nie potrafi, oznacza to, że trafił do złego miejsca - powiedział Rummenigge.

Prezes Bayernu nie ukrywał rozczarowania postawą drużyny z Monachium w obecnym sezonie. - Rozczarował mnie mecz z Liverpoolem. Nie pokazaliśmy w tym meczu ani odwagi, ani serca do walki. Powinniśmy atakować, tak jak w meczu z Borussią. Taki jest styl Bayernu - ofensywny i dominujący - mówił po sobotnim meczu, w którym Bayern wygrał aż 5:0. - Wiele uwag mam do postawy w październiku i listopadzie. Trener zdecydował się na totalną rotację. Oczywiście, zawsze można coś zmieniać, ale jeśli tych zmian jest za dużo, zaburza się optymalną strukturę. Jestem wielkim fanem wystawiania najlepszych piłkarzy w podstawowej jedenastce - przyznał.

Rumenigge podkreślił, że Kovac nadal nie może czuć się pewny zachowania posady trenera Bayernu Monachium. - Dla niego zmiana klubu na Bayern, nie była łatwa. Mieliśmy za sobą niesamowite 10 lat. Wygrywaliśmy dublety, Heynckes wywalczył nawet potrójną koronę. Zawsze byliśmy przynajmniej w półfinale Ligi Mistrzów. Kovac wszedł w bardzo duże buty. Co dalej? Będziemy to analizować po sezonie. Był moment, w którym było bardzo wiele wewnętrznej krytyki. Nie mogło być inaczej, gdy strata do Borussii wynosiła dziewięć punktów. Naszym celem jest wygranie dubletu, ale Kovac gwarancji pracy w Bayernie nie ma - dodał prezes Bayernu, sugerując, że pozycja trenera jest bardzo niepewna.