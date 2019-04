- Czuje, że to będzie dobry moment, by odejść - powiedział Rummennigge w rozmowie ze Sky Sports. Potwierdził on, że opuści Bayern Monachium po zakończeniu sezonu 2020/2021. Dodał także, że jego następcą zostanie były bramkarz bawarczyków i reprezentacji Niemiec Oliver Kahn.

Rummennigge przyznał, że niebawem rozpocznie ścisłą współpracę z Kahnem. Będze go przygotowywał do "gigantycznego wyzwania". Były golkiper stwierdził z kolei w rozmowie z ZDF, że "rozmowy są nadal w toku, ale dotychczas przebiegają bardzo dobrze".

Oliver Kahn spędził 14 lat w Bayernie. Wygrał tam osiem razy Bundesligę, sześć razy Puchar Niemiec oraz Ligę Mistrzów w sezonie 2000/2001. Z reprezentacją Niemiec z kolei zdobył mistrzostwo Europy w 1996 roku, wicemistrzostwo świata w 2002 roku oraz zajął trzecie miejsce na mundialu w 2006 roku.