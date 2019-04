Fot. Michael Probst / AP Photo

Najpierw w 17., a później a 89. minucie Robert Lewandowski wpisał się na listę strzelców w sobotnim spotkaniu Bayernu Monachium z Borussią Dortmund (5:0). Były to gole numer 200 i 201 Polaka w Bundeslidze, dzięki czemu kolejny raz zapisał się on w jej historii. - To jeszcze nie koniec - zapowiedział napastnik.