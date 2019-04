kolega.zenka pół godziny temu Oceniono 1 raz -1

Od jakiegoś czasu obserwuję Lewandowskiego nie tylko jak ma piłkę, ale i bez niej. Nie wiem czy to jest oszczędzanie sił, czy taktyka, ale jest on aktywny tylko pod bramką przeciwnika. W środku boiska to prawie nie robi nic. Nie walczy o piłkę nawet gdy zawodnik z przeciwnej drużyny jest obok. Ma jednak instynkt, gdzie się ustawić aby strzelić gola, tak jak przy piątej bramce Bayernu w meczu z Borussią. Jeżeli to jest jego rola to jest OK. Wolę jednak styl jaki reprezentuje np. Messi.