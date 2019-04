Bayern Monachium zmiażdżył Borussię Dortmund 5:0 i znów wskoczył na pierwsze miejsce w tabeli Bundesligi. Zespół Niko Kovaca rozegrał jeden z najlepszych meczów w tym sezonie. Drużyna Luciena Favre'a jeden z najgorszych. - To była różnica klas, a nawet pięciu klas. W Niemczech wszyscy zadają sobie pytanie - jak to możliwe, że Borussia nie dojechała na mecz w Monachium? Odpowiedź jest prosta. Zespół Favre'a nie miał kompletnie pomysłu na grę, przegrał walkę o środek pola, a do tego piłkarze popełniali katastrofalne błędy. Tak jak Dan-Axel Zagadou, który chciał chyba przejść do historii i mieć udział przy 200. golu Roberta Lewandowskiego w Bundeslidze. Udało mu się - ironizuje Artur Wichniarek. I dodaje: - W Monachium mogą się śmiać z tego, jak zaprezentował się Dortmund. Takiej postawy nie można wytłumaczyć presją. Tak się nie gra w piłkę. Drużyna, która chce walczyć o mistrzostwo, musi mieć w składzie liderów. Borussia w Monachium ich nie miała.

Co z mistrzostwem Niemiec?

W sobotę Borussia była tłem dla Bayernu, ale zespół Kovaca ma nad nią tylko jeden punkt przewagi w tabeli. Do końca sezonu zostało sześć kolejek. Bayern zagra w nich z Fortuną Duesseldorf, Werderem Brema, FC Nuernberg, Hannoverem, RB Lipsk i Eintrachtem Frankfurt. BVB zmierzy się z FSV Mainz, Freiburgiem, Schalke, Werderem Brema, Fortuną Duesseldorf i Borussią Moenchengladbach. Sprawa tytułu rozstrzygnięta? - Mówi się, że lepiej przegrać raz 0:5 niż pięć meczów po 0:1. Ale w tym przypadku jest inaczej. Bayern wyprowadził nokautujący cios w decydującym momencie i nie mam pewności, czy Borussia będzie się w stanie podnieść i powalczyć o mistrzostwo Niemiec w sześciu ostatnich kolejkach. Jedyny pozytyw jest taki, że gorzej być nie może - odpowiada Wichniarek.

"Robert Lewandowski jest jednym z najlepszych piłkarzy w historii Bundesligi"

Robert Lewandowski był jednym z bohaterów sobotniego hitu. Polak strzelił dwa gole i jako piąty piłkarz w historii ma co najmniej 200 goli w Bundeslidze. - Mamy do czynienia z jednym z najlepszych piłkarzy w historii Bundesligi. Wiedzą o tym wszyscy tylko nie Dietmar Hamann. Sam jestem ciekaw, co powie po takim meczu. Może przypomni mecz z Liverpoolem, w którym Lewandowskiego nie było. Więcej argumentów nie ma. Lewandowski wyrasta ponad Bundesligę, udowadnia to na każdym kroku, a Hamann musi z tym żyć - mówi Sport.pl były piłkarz Arminii Bielefeld i Herthy Berlin.

"Nie można mieć żadnych pretensji do Piszczka"

W sobotę na Allianz Arenie zagrał nie tylko Robert Lewandowski, ale też Łukasz Piszczek. 33-letni obrońca wrócił do gry po prawie dwóch miesiącach przerwy spowodowanych urazem pięty. - Byłem zaskoczony, że Łukasz Piszczek zagrał w podstawowym składzie. Może Favre chciał w ten sposób zmotywować resztę drużyny? Z Piszczkiem w składzie Borussii gra się zdecydowanie łatwiej. Niestety, nie tym razem. W jego grze było widać, że nie wrócił jeszcze do optymalnej formy po kontuzji. Brakowało mu dynamiki, zwrotności, właściwie wszystkiego. Ale nie można mieć do niego żadnych pretensji. Wina leży po stronie trenera, który wystawił go w pierwszym składzie - kończy Wichniarek.