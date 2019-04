"Dziewiątka" Bayernu w starciu z Freiburgiem nie miała problemu z dochodzeniem do sytuacji strzeleckich. Gorzej było z zamienianiem ich na gole. Ostatecznie udało się raz, co zagwarantowało Bawarczykom tylko jeden punkt. Borussia Dortmund, która swój mecz wygrała, odskoczyła Bayernowi na dwa punkty. Według Thomasa Helmera nieskuteczność Lewandowskiego może pozbawić jego zespół mistrzostwa Niemiec. - Tę główkę z SC Freiburg musi trafić. To może być sytuacja na wagę tytułu - skomentował w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego".

W sobotę Bayern zmierzy się przed własną publicznością z Borussią w spotkaniu 28. kolejki Bundesligi. Helmer uważa, że remis z Freiburgiem pozbawił zespół Niko Kovaca marginesu błędu: - Pudło Lewandowskiego we Freiburgu w poprzedniej kolejce może kosztować Bayern mistrzostwo. Jeśli w Monachium Borussia wygra, sięgnie w tym sezonie po tytuł.

Polak udowodnił w środę, że w trudnych momentach monachijczycy mogą na niego liczyć. W ćwierćfinale Pucharu Niemiec grający niemal od początku meczu w dziesiątkę Bayern pokonał drugoligowe 1. FC Heidenheim 5:4, a Lewandowski był bohaterem spotkania. Zdobył dwie bramki, w tym tę na wagę wygranej w końcówce meczu, oraz zanotował asystę. Warto podkreślić, że na placu gry pojawił się dopiero w drugiej połowie.

- W meczu z Heidenheim pokazał, że nie zawodzi (...). To prawda, że w Niemczech oczekujemy od niego więcej. Co roku strzela bardzo wiele goli, ale mam wrażenie, że on czasem chce zrobić za dużo rzeczy naraz - tłumaczy Helmer.

Przeciwko Borussii poprzeczka będzie oczywiście zawieszona znacznie wyżej. W tym sezonie Bundesligi polski napastnik w 26 meczach zdobył 19 bramek i dorzucił do tego 10 asyst. Wszystko wskazuje na to, że Lewandowski po raz czwarty w karierze sięgnie po koronę króla strzelców ligi niemieckiej.