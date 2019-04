Bayern Monachium zapłaci ponad 80 milionów euro za Lucasa Hernandeza, który przejdzie do klubu latem. Teraz według "Marki" poważnie interesuje się Rodrigo Hernandezem, czyli Rodrim. Piłkarz ma klauzulę odejścia w wysokości 70 milionów euro i tę kwotę oprócz Bayernu są gotowe wpłacić takie kluby jak Manchester United, Manchester City oraz PSG.

Bayern Monachium przeprowadza zmiany w kadrze

Według hiszpańskiej gazety Hernandez i Rodri są uważani w Bayernie Monachium za kluczowych w rekonstrukcji składu, do jakiej dojdzie latem. Rodri to 22-letni defensywny pomocnik, przyszedł do Atletico Madryt przed tym sezonem z Villarrealu za prawie 20 mln euro. W tym sezonie rozegrał 39 spotkań, strzelił w nich dwa gole.