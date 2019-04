Bayern Monachium tylko zremisował w ostatni weekend z Freiburgiem 1:1. W tabeli Bundesligi jest drugi i ma 2 punkty straty do Borussii Dortmund, z którą zagra w sobotę. Trener Bayernu Niko Kovac jest krytykowany w Niemczech za zbyt schematyczne prowadzenie zespołu. Nie uważa on jednak, że drużyna potrzebuje zmian w ustawieniu. - Piłkarze czują się komfortowo w ustawieniu, które stosowali w poprzednim sezonie. Nie było potrzebny kreowania czegoś nowego, to mogłoby tylko pogorszyć sytuację i spowodować utratę bezpieczeństwa - odpowiedział Kovac. I dodał: - Jeśli popatrzymy na obecną sytuację i na ten sam etap poprzedniego sezonu, nie podzielam waszych opinii. Mamy więcej zdobytych bramek. Mówiąc krótko, to, że twierdzicie, że nie mamy pomysłu na grę jest nieprawdą - przekonywał.

Niko Kovac o braku mistrzostwa

Do końca sezonu w Niemczech pozostało 7 kolejek. Najbliższy mecz z Borussią może mieć duże znaczenia dla ostatecznego układu tabeli. Mimo to, trener Bayernu uważa, że na jego piłkarzach nie ciąży większa presja niż na rywalach. - Uli Hoeness już powiedział, że brak mistrzostwa nie będzie tragedią. W takim przypadku nie załamiemy się. Przecież tylko w tym roku odrobiliśmy 10 punktów straty do Borussii. Naszym zadaniem pozostaje osiągnięcie głównych celów: mistrzostwa kraju i zwycięstwa w pucharze - zakończył Kovac.