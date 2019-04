Patrick Seeger / AP / AP

W rozmowie z Robertem Lewandowskim dziennikarze "Telefoot" poruszyli temat transferu Polaka do PSG. Napastnik Bayernu odniósł się do spekulacji, według których jego żona - Anna Lewandowska - nie zgodziła się na przenosiny piłkarza do Paris Saint-Germain.

REKLAMA