Bayern Monachium w tabeli Bundesligi jest drugi (za Borussią Dortmund), a z Ligi Mistrzów wyeliminował go Liverpool już w 1/8 finału. Władze Bawarczyków wiedzą, że kadrę zespołu czeka rewolucja. Rewolucja, która już się rozpoczęła. W ostatnich miesiącach Bayern pozyskał wielu utalentowanych zawodników m.in: 18-letniego Alphonso Daviesa, 24-letniego Leona Goretzkę i rok młodszego Serge Gnabry'ego. Latem do drużyny dołączy także mistrz świata, Lucas Hernandez. Z klubem natomiast mają się pożegnać Arjen Robben, Franck Ribery (obaj mają 35 lat) oraz o dwa lata młodszy Rafinha, czyli piłkarze, którym kończą się kontrakty. Dużo spekuluje się też o przyszłości Roberta Lewandowskiego.

Najbliższe okienko transferowe będzie lepszą okazją do zakupu Polaka, niż rok temu. Teraz Polak nie ma już statusu "niesprzedawalnego" - kilka dni temu napisał "El Espanol". Hiszpański dziennik twierdzi, że Real Madryt wciąż nie zapomniał o Lewandowskim i po raz ostatni postara się go wyrwać z Bayernu Monachium.



A jakie ma plany napastnik? - Obecny kontrakt kończy się w 2021 roku. Pierwsze rozmowy w sprawie przedłużenia go już się odbyły, ale to jeszcze potrwa. Koncentruję się teraz na końcówce sezonu - wyścigu o mistrzostwo Niemiec i wygraniu Pucharu Niemiec. Ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że zostanę w Monachium na dłużej. Jestem w stanie grać na tym poziomie do 35., może 37. roku życia - mówi Lewandowski cytowany przez "Kickera".

Bayern Monachium stracił w sobotę pierwsze miejsce w Bundeslidze. Wyprzedziła go Borussia Dortmund, która pokonała na własnym stadionie Wolfsburg 2:0. Oba gole dla BVB strzelił Paco Alcacer. Zespół Luciena Favre'a ma dwa punkty przewagi nad Bayernem. 06.04 (sobota) oba zespoły staną na przeciw siebie w wielkim meczu, który może być decydujący w walce o mistrzostwo Niemiec. Początek o godz. 18.30.