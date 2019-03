3 Otwórz galerię PATRICK SEEGER/AP

Robert Lewandowski strzelił gola, ale też nie wykorzystał świetnej okazji do zdobycia bramki w meczu z Freiburgiem. - To bardzo boli - przyznał Polak. Mistrzowie Niemiec sensacyjnie zremisowali we Fryburgu 1:1 i stracili pierwsze miejsce w Bundeslidze.

