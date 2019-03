Bayern Monachium sprowadzi Lucasa Hernandeza latem z Atletico Madryt. To nowy rekord nie tylko klubu, ale również Bundesligi: do tej pory najdroższym piłkarzem był Julian Draxler, który przeszedł z Schalke do Wolfsburga za 43 mln euro w 2015 roku (obecnie Draxler gra w PSG).

Tylko Bayern Monachium w Niemczech może sobie pozwolić na takie transfery

- To ogromna kwota. Cholernie duża. Wszyscy się z tym zgodzimy, ale ta suma ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Dla Hannoveru 96 to roczny budżet. Zainwestowaliśmy 17 mln euro w kilku piłkarzy. Trudno za tym nadążyć, musimy mieć inne pomysły - powiedział o transferze Heldt. Michael Zorc, dyrektor sportowy BVB, stwierdził, że "każdy klub ma swoją politykę transferową". Za to jego odpowiednik w Borussii Moenchengladbach Max Eberl powiedział: - Te liczby są dla nas utopijne. Możemy tylko o nich pomarzyć. Jesteśmy lata świetlne za Bayernem. Tylko osiem, dziewięć klubów na świecie poza Bayernem może sobie pozwolić na takie transfery.