Lucas Hernandez od 1 lipca będzie piłkarzem Bayernu Monachium. Niemiecki klub poinformował o tym za pośrednictwem mediów społecznościowych. Reprezentant Francji będzie kosztował 80 mln euro i zostanie najdroższym zawodnikiem w historii bawarskiego klubu. Wcześniej to miano należało do Corentina Tolisso, który kosztował 41,5 mln. Hernandez jest wychowankiem Atletico. W tym sezonie rozegrał w jego barwach 22 spotkania, w których strzelił jednego gola. Latem 2018 roku był podstawowym obrońcą reprezentacji Francji, która zdobyła mistrzostwo świata.

L'Equipe informuje, że Hernandez ma zarabiać w rok 17 milionów euro brutto. To tyle, co Robert Lewandowski. Bez bonusów. Jeżeli Polak nie podpisze w najbliższym czasie nowej umowy, nie będzie już samodzielnym liderem na liście płac mistrza Niemiec.

Bayern idzie na zakupy

Sprowadzenie Hernandeza to nie koniec transferowej ofensywy Bayernu. Jego transfer ma być jedynie zapowiedzią rewolucji. Z klubu może odejść kilku doświadczonych zawodników, takich jak Arjen Robben czy Franck Ribery. W ich miejsce mają przyjść wielkie gwiazdy, co będzie dowodem zmiany polityki transferowej klubu. A nawet jeśli nie gwiazdy, to wielkie talenty. Bo już teraz mówi się o tym, że mistrzowie Niemiec interesują się m.in. Kaiem Havertzem z Bayeru Leverkusen.