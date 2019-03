W środę Bayern Monachium oficjalnie potwierdził transfer Lucasa Hernandeza, za którego Atletico Madryt dostanie aż 80 milionów euro. Wcześniej klub zapewnił sobie usługi Benjamina Pavarda z VFB Stuttgart za 35 mln. To jednak dopiero początek transferowej ofensywy Bayernu. Bawarczycy pracują nad sprowadzeniem rewelacyjnego 19-letniego Kaia Havertza z Bayeru Leverkusen. Rozpoczęli rozmowy z jego przedstawicielami i są gotowi zapłacić za niego 75 mln euro.

Bayern Monachium będzie musiał wydać 100 mln?

Taka kwota może jednak nie wystarczyć na sprowadzenie tego piłkarza. Bayer Leverkusen oczekuje za swoją gwiazdę 100 mln euro i liczy na to, że do gry włączą się inne kluby zainteresowane Havertzem: Barcelona, Real Madryt, Manchester City i Chelsea. Havertz miałby trafić do Bayernu latem 2020 roku, co miałoby przekonać Bayer do przyjęcia oferty. 19-latek jest ofensywnym pomocnikiem, w 34 meczach tego sezonu strzelił 13 goli i zaliczył siedem asyst.