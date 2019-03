Zdaniem niemieckich dziennikarzy, Kagawa, Rode i Schuerrle nie znaleźli się w planie włodarzy Borussii Dortmund na kolejny sezon. Bardzo prawdopodobne więc jest, że cała trójka definitywnie opuści klub. Obecnie wszyscy przebywają na wypożyczeniach.

Kagawa zimą został wypożyczony do Besiktasu. W barwach tureckiego klubu zagrał dotychczas sześć spotkań, w których zdobył trzy bramki i zaliczył asystę. Rode z kolei został wypożyczony do Eintrachtu Frankfurt, gdzie wystąpił w 12 meczach, gdzie raz asystował.

Schuerrle został wypożyczony do Fulhamu, gdzie zagrał w 23 bramek, w których strzelił 6 bramek. Może jednak wrócić do Dortmundu już z końcem tego sezonu, jeśli londyńska ekipa spadnie z Premier League. W tym momencie tracą aż 13 punktów do bezpiecznej lokaty.