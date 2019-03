Luka Jović rozchwytywany. Bayern wyprzedzi Barcelonę w wyścigu po napastnika?

Do tej pory wydawało się, że najbliżej pozyskania Luki Jovicia jest FC Barcelona, która obserwuje Serba od kilku miesięcy. Jednak według „Mundo Deportivo” Bayern Monachium chce ubiec „Dumę Katalonii” w walce o napastnika i zaoferował już Eintrachtowi Frankfurt 56 milionów euro. Na razie nie wiadomo, jak na tę propozycję zareagowało kierownictwo frankfurckiego klubu.

Przypomnijmy, że 22-latek jest wypożyczony do Eintrachtu z Benfici. Wszystko wskazuje na to, że niemiecki klub już wkrótce wykupi Serba (klauzula odejścia to jedynie 12 milionów euro), a później zdecyduje się go sprzedać za zdecydowanie większą sumę.

Według hiszpańskiego dziennika Jovicia widziałby u siebie również Inter Mediolan. Wkrótce „Nerazzurri” powinni pożegnać się z niepokornym Mauro Icardim i zarobić na piłkarzu około 90 milionów euro, więc będzie z czego wydawać.

W tym sezonie Luka Jović strzelił dla Eintrachtu 22 gole w 36 spotkaniach. Ma też na koncie 7 asyst.