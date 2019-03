Transfer napastnika RB Lipsk jest według serwisu Sport1.de przesądzony. Niemieccy dziennikarze zastanawiają się jednak, jaką rolę w Bayernie będzie pełnić reprezentant ich kraju. W Lipsku występuje na pozycji wysuniętego napastnika, ale w Monachium ten sektor boiska jest zarezerwowany dla Roberta Lewandowskiego - "Polak blokuje Wernera", czytamy w Sport1.de. W teorii Werner może grać również na skrzydłach, ale tam bardzo dobrze radzą sobie Kingsley Coman i Serge Gnabry.

Atakujący RB Lipsk jest jednak zbyt ważnym zawodnikiem, by sprowadzać go z myślą o siedzeniu na ławce rezerwowych. Co do tego nikt nie ma wątpliwości. Niko Kovac będzie musiał znaleźć rozwiązanie tego problemu, być może największego, z jakim się zmierzy, budując skład na przyszły sezon.

Werner w Bundeslidze rozegrał do tej pory 181 meczów, w których zdobył 59 bramek i dorzucił do tego 27 asyst. W sezonie 2018/2019 w 27 meczach w barwach RB Lipsk czternastokrotnie trafił do siatki.