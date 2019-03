debordian godzinę temu Oceniono 1 raz 1

Tylko, że ten spory problem Atlético pewnie zostanie zastąpiony młodszym, nie gorszym piłkarzem. Simeone to poukłada. Zresztą, tam się przyda trochę odświeżenie składu, bo z obecnych grajków wyciągnął już chyba tyle, ile się dało. Inna sprawa, że sprowadzić piłkarza z tak funkcjonującej maszyny i wprowadzić go do swojego zespołu jest szalenie trudno. Nie wiadomo, czy Bayern sobie poradzi. Skoro nawet Tolisso nie mógł na początku się odnaleźć. Potem się wprawdzie odnalazł i był coraz lepszy, no ale połamał się.