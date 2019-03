23-letni Pepe notuje najlepszy okres w karierze. Iworyjczyk w barwach Lille uzbierał w tym sezonie 18 bramek i 11 asyst. Jego zespół jest niespodziewanym wiceliderem ligi francuskiej. Tymczasem Bayern przygotowuje się do letniej przebudowy drużyny. Mistrzowie Niemiec mają pożegnać się z Arjenem Robbenem oraz Franckiem Ribery'm. W ich miejsce Bawarczycy szukają nowych skrzydłowych.

Nowy rekord Bayernu?

Jak informuje beIN Sports, Lille zaakceptowało już ofertę Bayernu za Pepe. Monachijczycy mieli zaoferować za Iworyjczyka aż 80 mln euro. Do ustalenia pozostały podobno już tylko ostatnie szczegóły. Jeśli transakcja ta dojdzie do skutku, będzie to największy transfer Bayernu w historii. Dotychczas mistrzowie Niemiec najwięcej zapłacili za Corentina Tolisso. Latem 2017 roku sprowadzili go z Lyonu za 41,5 mln euro. Prezes Uli Hoeness zapowiedział miesiąc temu, że klub z Monachium zamierza latem dokonać kilku dużych wzmocnień.