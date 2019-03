Łukasz Piszczek w programie 'Wilkowicz Sam na Sam' (Sport.pl)

- Nie muszę sobie nic udowadniać. Może niektórzy patrząc z zewnątrz myśleli po mundialu, że to już koniec. Ale ja dalej kocham grę w piłkę. Zamknąłem stary etap, otworzyłem nowy i jest ok. Ten sezon do czasu kontuzji był udany - mówi w "Wilkowicz Sam na Sam" Łukasz Piszczek.



