Paryżom nie podoba się wizja odejścia Rabiota latem za darmo do Barcelony, a taki scenariusz wydawał się ostatnio najbardziej prawdopodobny. Dlatego PSG rozpoczęło negocjacje z Bayernem na temat sprzedaży 23-letniego francuskiego pomocnika.

Bayern uprzedzi Barcelonę?

Jak twierdzą francuscy dziennikarze, dyrektor sportowy monachijczyków Hasan Salihamidzić rozmawiał już telefonicznie z działaczami mistrza Francji w tej sprawie. PSG z radością przyjęło wiadomość o zainteresowaniu Rabiotem ze strony Bayernu. Dzięki temu paryski klub będzie mógł zarobić na jego transferze. Francuzi zauważają jednak, że ostatnie słowo będzie należało do piłkarza. Może on zablokować transfer do Bayernu i czekać na ruch ze strony Blaugrany. Adrien Rabiot jest wychowankiem PSG. W pierwszej drużynie zagrał do tej pory 227 spotkań, w których strzelił 24 gole i zaliczył 17 asyst. 23-latek nie wystąpił na ostatnich piłkarskich mistrzostwach świata w Rosji.