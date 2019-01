Bayern Monachium najwięcej w swojej historii zapłacił za Corentina Tolisso, którego sprowadził z Olympique Lyon za 41 mln euro. Javi Martinez przyszedł z Athletiku za 40 mln, ale obaj ci piłkarze mogą niedługo zostać wyprzedzeni przez Calluma Hudsona-Odoia. 18-latek chce odejść z Chelsea, w której nie ma szans na grę. Szansę chce wykorzystać Bayern, który złożył kolejną ofertę za Anglika - wcześniejsza wynosiła 30 mln funtów plus dodatki.

Bayern chce Hudsona-Odoia i gwiazdę

Hudson-Odoi naciska na swoje odejście i odmówił rozmów z Chelsea w sprawie nowego kontrakt, choć ostatniego lata dostał ofertę pięcioletniego kontraktu. Chce regularnie występować w pierwszej drużynie, a w Chelsea nie może na to liczyć - w angielskiej Premier League rozegrał zaledwie 42 minuty, częściej występuje jedynie w mniej ważnych rozgrywkach. Anglik liczy na to, że transfer do Bayernu pozwoli mu na taki rozwój, jak innych jego rodaków - Jadona Sancho i Reissa Nelsona, którzy zachwycają odpowiednio w Borussii Dortmund oraz Hoffenheim. Za to jak informuje "SportBild", Bayern Monachium oprócz 18-latka latem chce sprowadzić jeszcze jedną wielką gwiazdę. Dwaj nowi piłkarze mieliby zastąpić odchodzących Arjena Robbena i Francka Ribery'ego.