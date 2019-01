- Jestem dumny. Ostatnie kilka tygodni było bardzo intensywnych, zwłaszcza dla mojego ojca, który jest moim agentem, jednak miło słyszeć o zainteresowaniu takiego klubu - podkreślał Robben zapytany o zainteresowaniu Interu.

Holender podkreśla, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. Chce skupić się na zdrowiu, utrzymaniu odpowiedniej formy sportowej, powrocie do zespołu i graniu jak najlepiej w piłkę. Ze względu na swoją rodzinę, decyzję dotyczącą jego przyszłości podejmie jeszcze przed końcem sezonu, aby móc wszystko odpowiednio zaplanować.

Arjen Robben w obecnym sezonie w rozgrywkach Bundesligi i Ligi Mistrzów zagrał łącznie 963 minuty, w czasie których strzelił 5 bramek i raz asystował.

Godin porozumiał się z Interem

Jak podaje "Sky Sports Italia", urugwajski obrońca Diego Godin porozumiał się w sprawie 2-letniego kontraktu z Interem Mediolan. Wraz z zakończeniem sezonu miałby on opuścić Atletico Madryt i dołączyć do włoskiego klubu na zasadzie wolnego transferu.

Godin przyszedł do Atletico w 2010 roku z Valencii. Od tamtej pory rozegrał w barwach tego klubu m. in. 261 meczów ligowych, 75 meczów w europejskich pucharach. W tym czasie zdobył m. in. Mistrzostwo Hiszpanii, dwukrotnie Ligę Europy czy Puchar Króla.