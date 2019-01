ksiadztezczlowiek 2 godziny temu Oceniono 11 razy 5

Naprawde poziom kometarzy tutaj jest wielokrotnie gorszy od wpisu Riberiego. Czytaliscie jego wpis? Nie? A ja czytalem. Uzywa czasem troche mocnych argumentow, i to co zrobil nie jest tez mocne i nieprzyzwoite, ale w 90% zgadzam sie z jego zdaniem, ze jak wydaje na pomoc chorym i biednym to brukowce nic nie pisza, a tylko w zeszlym roku wydal na pomoc chorym dzieciom 7 milionow euro. Ale gdy chodzi o jego kuchnie i to jak spedza czas w domu - to pisza wszystkie brukowce i sie z niego nabijaja i go krytykuja. Kto z was pomogl dzieciom chorym na rzadkie choroby, a jak tak, to ile wydaliscie na to ze swojej kasy?????