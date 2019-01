art_102 pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

"Latem miały miejsce pewne sytuacje, ale już wszystko zostało rozwiązane."



Oczywiście, że miały - gwiazdorzył. olewał drużynę, kasa i sodówka walnęła mu w łeb i myślał, że jest królem świata i ten świat stoi przed nim otworem, a on będzie dyktował warunki i może wszystkich, już niepotrzebnych, olać. Więc olał: drużynę, kumpli, trenera i menadżera, który go wywindował tam, gdzie obecnie jest, a który - według niego - go spowalniał i był zazdrosny o jego "biznesowe sukcesy", bo kazał mu się koncentrować na grze, a nie rozdrabniać na brylowanie, reklamy i pseudobiznesiki. Pozbył się faceta, który był skupiony tylko na nim i wybrał gościa, który jest skupiony tylko na sobie i wielkiej kasie.

Przy tym popisie arogancji i bufonady, obnażył swoje prawdziwe oblicze, pokazał, że jego początkowe "przyjaźnie " z zawodnikami, były po coś. i tego się już nie da odwrócić. NIE DA.

Nie ma i nie będzie już tak postrzegany, jak to było na początku kariery w Niemczech. Pokazał swoją interesowność i kiepski charakter, i tego nie da się już wymazać. Będzie miał swoje miliony i byAnn, ale szacunek już stracił. Smutne to, że mimo dużych osiągnięć, na własne życzenie, wywołuje raczej kpiarskie komentarze niż podziw, który miał, a który zdeptał.

Obecnie na jego widok poza boiskiem, szczególnie z jego byAnn, reakcja jest tylko jedna - o nie, znowu oni.

A szkoda, bo mogło być inaczej.