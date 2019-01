postulat_22 2 godziny temu Oceniono 2 razy 0

Bayern nie potrzebuje rywala dla Lewandowskiego, ale kogoś, kto go zastąpi. Jeśli chce na Lewandowskim zarobić, to musi go sprzedać po tym albo po następnym sezonie. Sprzedając go po tym sezonie, weźmie więcej, nie będzie też musiał mu płacić za kolejny sezon. Lepszej 9 na rynku nie ma i w najbliższym czasie raczej nie będzie. Bayern będzie więc musiał zmienić system gry. Im wcześniej to zrobi, tym lepiej. Połączenie zmiany sytemu gry z odmłodzeniem składu wydaje się optymalnym rozwiązaniem. Nie zdziwię się więc, jeśli Lewandowski odejdzie po tym sezonie. Chelsea to dla Lewandowskiego dobra opcja, tym bardziej że przechodzi tam też Pulisic. Z Hazardem i Pulisicem mógłby stworzyć niezłe trio.