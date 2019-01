"Borussia Dortmund doszła do porozumienia z Chelsea w sprawie transferu Christiana Pulisicia z efektem natychmiastowym. Angielski klub wypożyczy zawodnika z powrotem do Borussii do końca obecnego sezonu" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej niemieckiego klubu.

- Gra w Premier League od zawsze była marzeniem Christiana. To na pewno ma związek z jego pochodzeniem - przyznał dyrektor sportowy Borussii, Michael Zorc.

20-letni Amerykanin to wychowanek Borussii. W jej barwach rozegrał dotychczas 115 spotkań, w których strzelił 15 goli i zaliczył 24 asysty. Jego sprowadzenie przez Chelsea będzie z pewnością jednym z największych hitów zimowego okna transferowego.