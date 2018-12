polonests godzinę temu Oceniono 11 razy 9

Czy pytanie w ankiecie Bilda brzmiało "Kim Bayern powinien jak najszybciej zastąpić R. Lewandowskiego, który nie sprawdza się jako napastnik?" czy jednak było to "Kto powinien być celem transferowym nr 1?"? Timo Werner byłby świetnym zmiennikiem Lewego, a to ważne, żeby Lewy mógł sobie odpocząć od czasu do czasu w nieważnym meczu.