Robert Lewandowski w 2018 roku strzelił jak na razie 42 gole w barwach Bayernu Monachium - 24 w Bundeslidze, 10 w Lidze Mistrzów, pięć w Pucharze Niemiec, a trzy w meczu o Superpuchar. Taki dorobek daje mu w tej chwili trzecie miejsce wśród najlepszych strzelców w Europie.

Lewandowski lepszy od Salaha i Griezmanna

Lewandowski wyprzedza m.in. takie gwiazdy jak, Mohamed Salah (36 goli) czy Antoine Griezmann (33 gole). Gorszy jest natomiast tylko od Leo Messiego i Cristiano Ronaldo. Co prawda Polak zdobył tyle samo bramek, co Portugalczyk, ale potrzebował na to jednego meczu więcej (46). Messi w barwach Barcelony w 2018 roku wpisywał się na listę strzelców aż 47 razy. Lider mistrzów Hiszpanii w LaLidze strzelił 34 gole, 10 w Lidze Mistrzów i trzy w Pucharze Hiszpanii. To dało mu pierwsze miejsce wśród najlepszych strzelców w Europie. W teorii może zostać wyprzedzony jeszcze przez Cristiano Ronaldo, którego Juventus zagra w sobotę z Sampdorią.

Najlepsi strzelcy w Europie w 2018 roku:

Leo Messi (FC Barcelona) - 47 goli Cristiano Ronaldo (Real Madryt / Juventus) - 42 gole (w 45 meczach) Robert Lewandowski (Bayern Monachium) - 42 gole (w 46 meczach) Mohamed Salah (Liverpool) - 36 goli Antoine Griezmann (Atletico Madryt) - 33 gole

Robert Lewandowski jest jednym z nominowanych sportowców do Ikony Sportu 2018. Kapitan reprezentacji Polski o wasze głosy walczy m.in. z ubiegłorocznym triumfatorem Robertem Kubicą, a także Bartoszem Kurkiem, Kamilem Stochem i kilkunastoma innymi sportowcami. Głosować i wybierać Ikonę Sportu 2018 możecie TUTAJ. Plebiscyt trwa do 7 stycznia.