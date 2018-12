Robert Lewandowski zaskoczył

Dzieci śpiewały świąteczną wersję "Gwiazdy Południa", czyli hymnu Bayernu Monachium, który jest wykonywany przez kibiców na stadionie podczas każdego spotkania. W pewnym momencie kotara się rozsunęła, a Robert Lewandowski wraz z kolegami dołączyli do chóru śpiewających dzieci.

- Bayern Monachium życzy Wesołych Świąt i przyjemnych dni kontemplacji! Niech Mikołaj zaskoczy was tak samo, jak piłkarze Bayernu dzieci z FC Bayern KidsClub, którzy dołączyli do nich, by zaśpiewać świąteczną wersję "Gwiazdy Południa" - napisano w opisie filmiku. Warto tutaj przypomnieć, że Robert Lewandowski jest nominowany do Ikony Sportu 2018. - Zawiódł w kluczowych momentach 2018 roku, czyli wiosną w Lidze Mistrzów i latem podczas mundialu w Rosji. Ale napastnik Bayernu Monachium to wciąż jeden z najlepszych piłkarzy świata, a jego statystyki strzeleckie są niemal perfekcyjne - uzasadniono jego nominację.