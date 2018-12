Chociaż Bayern Monachium jesienią przeżywał problemy, a posada Niko Kovaca była przedmiotem medialnych spekulacji, to Lothar Matthaeus piłkarzy Bayernu w swoim wyborze nie pominął.

Chociaż w jedenastce jesieni Bundesligi dominują gracze Borussii Dortmund, to były reprezentant Niemiec wybrał do niej dwóch graczy Bayernu. Oprócz Roberta Lewandowskiego jest to też Joshua Kimmich. Z Borussii w tym składzie znaleźli się: Manuel Akanji, Achraf Hakimi, Jadon Sancho, Axel Witsel i Marco Reus.

Jedenastka jesieni Bundesligi Lothara Matthaeusa: Yann Sommer - Joshua Kimmich, Dayot Upamecano, Manuel Akanji, Achraf Hakimi - Axel Witsel, Jadon Sancho, Alassane Plea, Marco Reus - Luka Jović, Robert Lewandowski.

W rundzie jesiennej Lewandowski wystąpił w 16 meczach Bundesligi, w których strzelił 10 goli. Po 17 kolejkach ligowych w tabeli prowadzi Borussia Dortmund, która o sześć punktów wyprzedza Bayern.