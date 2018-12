- Jakub Błaszczykowski nie odgrywa już w Wolfsburgu żadnej roli. Polak porozumiał się w sprawie styczniowego odejścia. 33-latek będzie mógł zmienić klub za darmo. Kuba nie przekonuje w Wolfsburgu pod względem sportowym, ale jest bardzo szanowany w klubie. W 38 meczach ligowych strzelił gola i zaliczył trzy asysty - pisze "Kicker".

Błaszczykowski już rozmawiał z Wisłą

Błaszczykowski prawdopodobnie wróci do Wisły Kraków. Skrzydłowy spotkał się już z przyszłymi właścicielami klubu. - Przedstawiliśmy Kubie nasze plany, on powiedział, jak sam to widzi. Oczywiście jest możliwość jego powrotu do klubu i gry dla Wisły - powiedział p.o. prezesa Wisły Kraków SA Adam Pietrowski. 33-letni Błaszczykowski jest mocno związany z Wisłą. Do Krakowa trafił z czwartoligowego KS Częstochowa zimą 2005 roku. Od razu stał się jedną z najważniejszych postaci zespołu. W dwa i pół roku zagrał w ekstraklasie 51 meczów i zapracował na powołania do reprezentacji. Latem 2007 roku przeniósł się do Borussii Dortmund za około 3 miliony euro, dzięki czemu został jednym z najdrożej sprzedanych piłkarzy w historii krakowskiego klubu. Jednak nigdy nie zapomniał o Wiśle i wspierał ją finansowo, w tym roku pożyczył jej milion złotych.