Robert Lewandowski został pochwalony przez Karla-Heinza Rummenigge. - On zawsze mówi to, co myśli, bez owijania w bawełnę. Tego w futbolu doświadczam niezwykle rzadko. Ponadto Robert na każdym kroku udowadnia, że jest wielkim profesjonalistą. To prawdziwy lider - przekonuje prezes Bayernu Monachium w wywiadzie dla "Kickera".

Karl-Heinz Rummenigge opowiadał na łamach „Kickera” o zmianach, jakie mają zajść w Bayernie Monachium w przyszłości oraz o pozycji Roberta Lewandowskie w drużynie z Monachium. Prezes Bawarczyków przyznał, że w nadchodzących miesiącach zespół Bayernu czeka przebudowa, a klub dokona kilku dużych transferów. Karl-Heinz Rummenigge o zmianie pokoleniowej w Bayernie - Klub radzi sobie dobrze pod względem finansowym. Zdajemy sobie jednak sprawę, że czeka nas zmiana pokoleniowa i jesteśmy na nią przygotowani. Z takimi zawodnikami jak Süle, Kimmich, Coman, Gnabry, Goretzka oraz James dokonaliśmy już pierwszej części tych zmian. Nasze kolejne potencjalne cele transferowe powinny pozostać nasza tajemnicą. W przeciwnym wypadku wartości poszczególnych graczy wystrzeliłby w górę. Być może kupimy piłkarzy z topu, ale musimy być też szybsi od naszych rywali w kwestii pozyskiwania młodych zawodników. Nasz dział skautingu jest obecnie dobrze przygotowany do działania, aby sprowadzić utalentowanych graczy przed Barceloną, drużynami z Madrytu i Manchesteru czy innym zespołami - powiedział Rummenigge. Niemiec skomentował także plotki na temat transferu Lucasa Hernandeza z Atletico Madryt do Bayernu. - W kwestii Lucasa musimy poczekać na konkrety. Prawdą jest jednak, że znajduje się on w kwestii rozważań Hasana [Salihamidzicia - dyrektora sportowego klubu z Monachium - przyp. red.]. Odnośnie transferów Rummenigge powiedział także: - Wspominane w mediach 200 milionów euro na transfery jest wymysłem z zewnątrz. Nie ustaliliśmy żadnej konkretnej sumy, jaką możemy wydać w najbliższym czasie. Nie mamy żadnego wyznaczonego budżetu i po prostu przeprowadzimy zmianę pokoleniową. Robert Lewandowski liderem Bayernu Monachium - Lewandowski to facet, który zawsze mówi to, co myśli, bez owijania w bawełnę. Tego w futbolu doświadczam niezwykle rzadko. Ponadto Robert na każdym kroku udowadnia, że jest wielkim profesjonalistą. To prawdziwy lider - chwalił Polaka 63-latek. Prezes Bayern wypowiedział się także na temat innych piłkarzy mistrza Niemiec. - Thiago jest wyjątkowo uzdolnionym graczem i może zrobić praktycznie wszystko z piłką. Natomiast Joshua Kimmich może w przyszłości zostać liderem i ważną postacią w drużynie. Jest głośny i to mi się podoba, ale ma dopiero 23 lata, dlatego musi być cierpliwy - stwierdził prezes zespołu z Monachium. Rummenigge skomentował także przyszłość Francka Ribery'ego: - Franck nie odniósł się jeszcze do swojej sytuacji w klubie, ale jak wspomniałem mamy zamiar przeprowadzić zmianę pokoleniową - podkreślił prezes Bayernu.

