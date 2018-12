Umowa Ribery'ego z Bayernem Monachium wygasa wraz z zakończeniem sezonu. Jednocześnie dyrektor monachijczyków Hasan Salihamidzić zapowiadał jakiś czas temu spore zmiany w zespole latem. - Odejście Ribery'ego? Myślę, że tak właśnie będzie. To będzie dla nas rok zmian - mówił Salihamidzić.

Franck Ribery znów w formie

W ostatnich tygodniach Francuz znów jednak błyszczy tak, jak za swoich najlepszych lat. To dzięki jego trafieniu Bayern pokonał w środę RB Lipsk 1:0, dzięki czemu odrobił część strat w tabeli do Borussii Dortmund. W sobotę z kolei Ribery był bohaterem spotkania pomiędzy Eintrachtem, a drużyną z Monachium (0:3). Strzelił na wyjeździe we Frankfurt dwa gole i od niemieckich mediów otrzymał za ten występ noty "1".

Franck Ribery nie odejdzie?

W ostatnim miesiącu francuski skrzydłowy zdobywał bramki w 4 z 6 spotkań. Znów jest w wysokiej dyspozycji, a przecież jeszcze niedawno w Niemczech dominowały głosy, że Bayern latem powinien się go pozbyć. - Nie wiem, co się stanie w przyszłym sezonie. Daję 100 procent dla zespołu od prawie 12 lat. Oczywiście, że chcę dalej tu grać. Kocham Bayern, a Bayern kocha mnie, zrobiliśmy wiele razem - powiedział Ribery po meczu z Eintrachtem.

Do sytuacji francuskiego pomocnika odniósł się także prezes Bawarczyków Karl-Heinz Rummenigge, mówiąc: Franck już żartował w szatni, że chce przedłużenia kontraktu. O Ribery'ego zapytany został także trener mistrzów Niemiec Niko Kovac. - Nie będę więcej komentował decyzji transferowych. To zrobi Brazzo (Salihamidzić - przyp. red.) w przyszłości. Ja zawsze jestem źle zrozumiany. Franck to fantastyczny piłkarz - stwierdził na konferencji pomeczowej Kovac. Franck Ribery zagrał do tej pory w barwach Bayernu Monachium w 409 meczach. Strzelił w nich 122 bramek oraz zaliczył 180 asyst.