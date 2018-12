Robert Lewandowski w tym sezonie Bundesligi strzelił 10 goli, tyle samo co Timo Werner (RB Lipsk) i o jeden mniej od Marco Reusa (Borussia Dortmund). Najlepszymi strzelcami są Paco Alcacer (BVB) oraz Luka Jović, który ma 12 trafień. Serb niespodziewanie wyrósł na gwiazdę Bundesligi w tym sezonie, zasłynął zwłaszcza pięcioma trafieniami w spotkaniu z Fortuną Dusseldorf (7:1). Z tego względu to on, a nie Lewandowski, znalazł się w najlepszej jedenastce rundy jesiennej magazynu Focus.

Robert Lewandowski kontra Luka Jović

Jović już od jakiegoś czasu jest obserwowany nie tylko przez Bayern Monachium, ale również Liverpool i Barcelonę. Jego grą jest zachwycony Niko Kovac, który jeszcze w poprzednim sezonie prowadził go we Frankfurcie. - Jeśli nadal będzie tak grał, to zostanie napastnikiem klasy światowej! Kiedyś zagra dla ogromnego klubu. Jestem przekonany o tym, jeśli tylko zachowa zdrowie i będzie miał poukładane w głowie. Czeka na niego klub klasy światowej. On ma wszystko - lewą nogę, prawą, głowę. Kompletny piłkarz. Do tego zaadaptował się do niemieckiej mentalności - zachwalał Jovicia Kovac na piątkowej przedmeczowej konferencji prasowej. Obecnie 20-letni Serb jest wyceniany przez Transfermarkt.de na 40 mln euro. Dla porównania Lewandowskiego wycenia się na 70 mln euro. Obaj piłkarze powalczą w bezpośrednim starciu o tytuł najlepszego strzelca jesieni. W sobotę o 18:30 Eintracht Frankfurt podejmie Bayern Monachium. Gospodarze zajmują 5. miejsce z 27 punktami. Bayern jest trzeci z 33 punktami i jeśli co najmniej zremisuje, to wyprzedzi Borussię Moenchengladbach. Do prowadzącej Borussii Dortmund - która rozegrała mecz więcej - traci dziewięć punktów.