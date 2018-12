Co prawda przed świętami zostanie rozegrana jeszcze 17. kolejka Bundesligi, ale Focus zaprezentował swoje zestawienie już teraz. Robert Lewandowski jak do tej pory strzelił 10 goli i zaliczył cztery asysty. W klasyfikacji strzelców jest ex aequo trzeci z Timo Wernerem (RB Lipsk) i Marco Reusem (Borussia Dortmund). Prowadzą Luka Jović (Eintracht Frankfurt) i Paco Alcacer (Borussia Dortmund) z 12 trafieniami.

Robert Lewandowski pominięty na rzecz Jovicia

W najlepszej jedenastce znalazł się 20-letni Jović. Przypomniano przede wszystkim jego pięć goli w jednym meczu z Fortuną Dusseldorf i jego wszechstronność. - Potrafi uderzać prawą nogą, lewą i głową. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w tym roku tytuł króla strzelców nie zawędruje do Monachium czy do Dortmundu, a do Frankfurtu - czytamy. W najlepszej jedenastce nie ma ani jednego piłkarza Bayernu Monachium, jest za to pięciu przedstawicieli Borussii Dortmund. BVB jest liderem z 39 punktami. Drugie miejsce zajmuje Borussia Moenchengladbach, a trzecie Bayern Monachium. Obie ekipy mają po 33 punkty. Wyróżniono prawego obrońcę BVB Achrafa Hakimiego, czyli bezpośredniego rywala Łukasza Piszczka do gry w defensywie.

Najlepsza jedenastka: Rune Jarstein (Hertha) - Achraf Hakimi (BVB), Dayot Upamecano (RB Lipsk), Marcel Akanji (BVB), Jerome Roussillon (VFL Wolfsburg) - Maximilian Eggestein (Werder), Axel Witsel (BVB) - Jadon Sancho (BVB), Thorgan Hazard (Borussia Moenchengladbach), Marco Reus (BVB) - Luka Jović (Eintracht Frankfurt)