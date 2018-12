Niecodzienna afera w Bundeslidze. Zdaniem "Bilda" Werder Brema miał przy pomocy drona śledzić ostatnie treningi zespołu Hoffenheim przed środowym meczem tych drużyn. Jeden ze skautów Werdera pojawił się podobno we wtorek na obiektach treningowych Hoffenheim i za pomocą drona próbował sfotografować zajęcia drużyny prowadzonej przez Juliana Nagelsmanna.

Policja wszczęła śledztwo

Jak poinformował Holger Kliem, rzecznik prasowy Hoffenheim, sprawą zajmuje się już lokalna policja. - Otrzymaliśmy zgłoszenie i rozpoczęliśmy śledztwo. Musimy sprawdzić, czy dron faktycznie latał nad boiskiem i filmował treningi. Świadkowie przekazali nam informacje w sprawie podejrzanego mężczyzny, który był w tej okolicy i pojazdu, którym podróżował – powiedział Norbert Schaetzle z komendy policyjnej w Mannheim.

Werder odniósł się do zarzutów

W rozmowie z "Bildem" Frank Baumann, dyrektor sportowy Werderu, nie zaprzeczył, jakoby ich pracownik przebywał w ośrodku treningowym Hoffenheim. - To normalne, że chcesz dowiedzieć się jak najwięcej o rywalu. Sami byliśmy obserwowani przez ludzi z innych zespołów i musieliśmy usuwać ich ze stadionu. Jeśli faktycznie został użyty dron, to stało się to bez wiedzy mojej oraz trenera Floriana Kohfeldta – podkreślił Baumann. Jak informują niemieckie media, dronem wyposażonym w kamerę miał sterować skaut Werderu, siedząc w samochodzie oddalonym 500 metrów od boiska treningowego Hoffenheim.

Julian Nagelsmann skomentował aferę

Ciekawie na aferę z dronem zareagował trener Hoffenheim Julian Nagelsmann, który nie widzi problemu w tym, że jego zespół był szpiegowany, ale zwraca uwagę na kwestie bezpieczeństwa. - Nie wiem, do kogo należał ten dron, wszystkim zajmuje się klub. Nieważne, czy był to ktoś z Werderu, czy jakiś kibic. To jest zabronione. Trzeba uważać. Gdy steruje się czymś takim i technologia nagle zawiedzie, konsekwencje mogą być poważne - powiedział Nagelsmann. I dodał: - Jeśli to był ktoś z Werderu, to jest to normalne, że próbuje się podpatrzeć przeciwnika. Wszyscy to robią, także nie mam nic przeciwko temu.

Środowe spotkanie obu drużyn zakończyło się remisem 1:1. W tabeli Bundesligi Hoffenheim jest 7., a Werder 9. Drużyna z Bremy w ostatnich sześciu spotkaniach wygrała tylko raz, więc może dlatego próbowała w ten oryginalny sposób zdobyć jak najwięcej informacji o swoim przeciwniku.