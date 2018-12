Reprezentacja Polski w amp futbolu - ani nikt z jej otoczenia - specjalnie się tym nie chwali. A przynajmniej jeszcze oficjalnie tego nie ogłosiła, bo wycieczka do Niemiec to prezent-niespodzianka od Roberta Lewandowskiego. Piłkarze dowiedzieli się o niej raptem kilka dni temu, choć gwiazdor Bayernu planował ją od ponad miesiąca. To właśnie Lewandowski, który w trakcie niedawnych mistrzostw świata w Meksyku wspierał polskich ampfutbolistów jako ambasador, miał wpaść na pomysł, by zaprosić całą drużynę do Monachium, biorąc przy tym na siebie zarówno koszty przejazdu, jak i pobytu, no i oczywiście przekazując bilety na mecz.

Reprezentacja Polski w amp futbolu zobaczy mecz Bayernu Monachium

I takim właśnie sposobem reprezentacja Polski w amp futbolu we wtorek późnym wieczorem wyrusza autokarem do Monachium, gdzie w środę z trybun obejrzy spotkanie Bayernu z RB Lipsk (godz. 20.30). Po meczu kadrowicze spędzą jeszcze noc w hotelu i dopiero wrócą do Polski.

Robert Lewandowski ponownie spotka się z ampfutbolistami

W planach ampfutboliści mają także spotkanie z Lewandowskim. Nie pierwsze, bo kapitan naszej reprezentacji poznał się z większością zawodników w marcu - na Stadionie Miejskim we Wrocławiu, gdzie obie drużyny odbyły wspólny trening. Jesienią, w trakcie listopadowego zgrupowania kadry Jerzego Brzęczka w Sopocie, spotkał się także z Przemysławem Świerczem, czyli kapitanem kadry Polski w amp futbolu, która na początku listopada zajęła siódme miejsce na MŚ rozegranych w Meksyku.

Środowe spotkanie z RB Lipsk będzie ostatnim meczem Bayernu na Allianz Arenie w tym roku. Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, 22 grudnia (o godz. 18.30), ekipa Lewandowskiego zagra jeszcze na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt. Bawarczycy zajmują obecnie trzecie miejsce w tabeli, do prowadzącej Borussii Dortmund tracą dziewięć punktów.