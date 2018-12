Kamiński rozegrał w sobotę 12. spotkanie w tym sezonie Bundesligi. 12. w pełnym wymiarze czasowym, bo za każdym razem, kiedy wychodził na murawę, przebywał na niej od pierwszej do ostatniej minuty.

Tak dobrze, jak w minionej kolejce, Polak jednak w tym sezonie nie grał, a świetną postawę w starciu z Freiburgiem, w którym reprezentant Polski kierował defensywą swojego zespołu i zaliczył asystę przy golu Kaana Ayhana, docenili niemieccy dziennikarze. "Kicker" umieścił 26-latka w najlepszej drużynie 15. serii gier.

Najlepsza jedenastka 15. kolejki Bundesligi:

Sommer - Alaba, Kaminski, Ayhan, Kimmich - Thiago, Kostic, Reus, da Costa - Werner, Poulsen

Dobra wiadomość dla Jerzego Brzęczka

Dobra gra Kamińskiego to znakomita wiadomość dla reprezentacji Polski. W październiku i listopadzie Jerzy Brzęczek testował bowiem 26-letniego obrońcę, ale ten w meczach towarzyskich z Irlandią i Czechami wypadł bardzo słabo, przez co nie wystąpił w żadnym ze spotkań fazy grupowej Ligi Narodów. Wówczas zawodnik wypożyczony do Fortuny z VfB Stuttgart grał jednak gorzej, niż teraz. Jeżeli więc uda mu się utrzymać obecną formę do marca, będzie z pewnością kandydatem do gry w pierwszych meczach eliminacji Euro 2020, w których Polska na wyjeździe zmierzy się z Austrią (21 marca, godz. 20:45) i u siebie z Łotwą (24 marca, godz. 20:45).