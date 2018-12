Robert Lewandowski zdobył bramkę, a jego Bayern Monachium wygrał 4:0 z Hannoverem. Nie był to jednak najlepszy występ Polaka, który w 90. minucie zmarnował idealną okazję. Jak oceniły go niemieckie media?

"Lewandowski był coraz bardziej niezadowolony"

- Z każdą minutą był coraz bardziej niezadowolony, bo nie mógł strzelić gola bezradnemu Hannoverowi. Przełom nastąpił w 62. minucie po podaniu Kimmicha. Zmarnował jednak znakomitą okazję na 5:0 w 90. minucie - napisał "Abendzeitung". Lewandowski dostał notę 3 (skala 1-6, im niższa ocena, tym lepsza).

- Próbował atakować rywali Pressingiem, ale z Hannoverem nie było to wymagane. Nie wykorzystał najlepiej swoich szans, ale w końcu strzelił gola na 4:0, dzięki czemu humor mu się nie popsuł - napisało "Suddeutsche Zeitung". W ankiecie tego portalu zaledwie 8 procent kibiców uznało Lewandowskiego za najlepszego piłkarza Bayernu w tym meczu. Za to 9 procent uznało go za najsłabszego piłkarza Bayernu. Większość uznała jednak, że to był dobry występ Polaka. W Bayernie panuje spore zadowolenie po tym spotkaniu. - To był nasz najlepszy występ w tym sezonie - powiedział trener Bayernu Niko Kovac. Andre Breitenreiter, szkoleniowiec Hannoveru stwierdził, że jego zespół "nie miał szans". Robert Lewandowski ma już 10 goli w tym sezonie Bundesligi. Zajmuje drugie miejsce ex aequo z Luką Joviciem (Eintracht Frankfurt) i Marco Reusem (Borussia Dortmund). Liderem jest napastnik BVB Paco Alcacer, który ma 11 trafień.