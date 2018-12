Po golach Joshuy Kimmicha (2. minuta), Davida Alaby (29.), Serge'a Gnabry'ego (53.) i Roberta Lewandowskiego (62.) Bayern wysoko wygrał z ostatnim w tabeli Hannoverem. Mistrz Niemiec mógł rozbić rywala jeszcze wyżej, ale w 90. minucie kapitalną okazję zmarnował Lewandowski.

Po dobrze wyprowadzonej kontrze przez gości piłka trafiła do naszego napastnika, który był w dogodnej pozycji. Wygląda na to, że Lewandowski nie trafił do bramki, ponieważ sytuacja była tak łatwa, że nie zachował należytej koncentracji. Inna sprawa, że mógł też podać do jeszcze lepiej ustawionego Sandro Wagnera. Drugi napastnik Bayernu miał zresztą pretensje do Polaka o to, że ten nie chciał go zauważyć i wyłożyć mu piłki.

Z 10 bramkami w 14 występach "Lewy" jest wiceliderem klasyfikacji strzelców Bundesligi. Prowadzi Paco Alcacer z Borussii Dortmund, który ma w dorobku 11 goli.

Lewandowski we wszystkich rozgrywkach tego sezonu ma na koncie 22 rozegrane mecze i 22 zdobyte gole.