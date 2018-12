Didier Drogba zakończył w tym roku sportową karierę, 20-lat po debiucie w profesjonalnym futbolu w barwach Le Mans. Jego ostatnim klubem był amerykański Phoenix Rising. Największe sukcesy osiągał z Chelsea, a w reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej zdobył 65 goli w 106 meczach.

"Nice-Matin" poprosiło Drogbę o wskazanie zawodnika, który jest teraz najbardziej podobny do niego. - Czy istnieje taki napastnik jak ja? Gdy powiem "nie", to zabrzmi pretensjonalnie. Gdy powiem "tak", to zaprzeczę temu, co myślę. Jest jednak napastnik, na którego punkcie oszalałem. To Robert Lewandowski. Lubię jego styl gry, to jak wykańcza akcję, jak bierze udział w grze. To zawodnik kompletny - powiedział

Robert Lewandowski w tym sezonie jest najlepszym strzelcem fazy grupowej Ligi Mistrzów (zdobył osiem bramek), w Bundeslidze w klasyfikacji strzelców zajmuje czwarte miejsce z dziewięcioma golami, ale ma tylko jedno trafienie mniej od Paco Alcacera (Borussia Dortmund) i Luki Jovicia (Eintrach Frankfurt). W sobotnim meczu z Hannoverem (początek o godz. 15.30) będzie miał szansę ten dorobek powiększyć.