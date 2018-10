mirek76pl 2 godziny temu Oceniono 3 razy -1

Bawarczycy są bardzo podobni do Polaków, szczególnie tych mieszkających po prawej stronie Wisły. Strasznie ksenofobiczni, nie lubią obcych (no chyba że ci obcy pochodzą z Zachodu, po wojnie Bawarczycy nabrali szacunku wobec amerykańskiego okupanta). To nie przypadek, że Podolski wytrzymał jedynie rok w Monachium, Kovacowi wróżę jeszcze krótszy pobyt w tym skądinąd bardzo urokliwym mieście.