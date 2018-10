eurotram pół godziny temu 0

Ja sie dziwię,że dopiero teraz szukają. Robben za kwartał będzie miał 35 lat, Ribery już ma 35,5 roku,a szacowany dopuszczalny przebieg (poza wybrykami natury typu Ibra) jest wciąż podobny: napastnicy kończą kariery w wieku 35 lat (czasami może rok później); pomocnik wyciągnie średnio jakiś rok dłużej (powiedzmy do 37); obrońcy najłatwiej dociągnąć do 38 lat (prawdziwe dinozaury wśród obrońców kończą karierę nawet koło 40-ki, podobnie bramkarze). Co nam z tego wynika? Że obaj (Ribery i Robben) już są w wieku OSTATNIEGO KONTRAKTU W KARIERZE (przy czym zazwyczaj ten ostatni kontrakt to jakieś 2 lata w rodzimym klubie lub przynajmniej w ojczyźnie czy blisko ojczyzny; poza inncydentalnymi przypadkami ten ostatni kontrakt to już nie jest klub z najwyższej półki jak Bayern). Summa summarum: oni obaj już powinni mieć ustaloną datę pożegnania z Bayernem (zwłaszcza w kontekście formy),a nie że teraz dopiero szukają. Kiedyś byli naprawdę dobrzy,ale ich czas już (jak prawie każdego w tym wieku) minął.