eurotram 24 minuty temu 0

Effe zawsze miał parcie na szkło i niewyparzony jęzor,chociaż jak na niego to bardzo wyważony wywiad. Sęk w tym,że to truizmy,które w dodatku nie muszą się sprawdzić na 100%. Napastnik w wieku 31-32 lat spokojnie może przeżywać drugą sportową młodość,tylko on musi być w formie i TRENER MUSI BYĆ W FORMIE. O Kovacu wiemy dziś tylko tyle,że jakkolwiek kiedyś MOŻE być lepszy (nawet na miarę większych klubów niż Eintracht),to dziś NIE JEST dość dobrym trenerem na Bayern. Wciąż za duże buty dla Kovaca...