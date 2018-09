Lewandowski w tym sezonie rozegrał siedem spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył osiem bramek i zaliczył jedn± asystę. We wszystkich spotkaniach Bayernu Monachium jest wyróżniaj±c± się postaci±, dzięki czemu zbiera dobre noty i pochlebne komentarze. Polaka chwali m.in. jego trener, Niko Kovac, który ostatnio za dobr± postawę wyróżnił również Jerome’a Boatenga.

>> UEFA wznowiła ¶ledztwo w sprawie finansów Paris Saint-Germain

- Robert i Jerome to wielcy profesjonali¶ci. To zawodnicy ze ¶wiatowej półki. Wiedz±, co maj± robić. Ich ¶wietne występy mnie nie zaskakuj±, liczyłem i oczekiwałem, że będ± się tak prezentować – przyznał Chorwat w rozmowie z „abendzeitung-muenchen.de”.

>> FIFA w ci±gu trzech lat wydała fortunę na prywatne odrzutowce

Bayern po czterech kolejkach ligowych zajmuje pierwsze miejsce w tabeli Bundesligi. Bawarczycy wygrali wszystkie dotychczasowe spotkania, ostatnio pokonuj±c Schalke O4 Gelsenkirchen (2:0).